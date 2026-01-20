Южноуральские полицейские за день выявили около сотни нарушений и 11 преступлений в сфере миграции

В Челябинской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, только за первый день правоохранители зафиксировали 11 преступлений и 87 административных правонарушений в сфере миграции.

Возбуждено 4 уголовных дела: 3 за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан и одно за организацию незаконной миграции.

Принято решение о выдворении 5 мигрантов из страны (двум из них придется дожидаться высылки в Центре временного содержания иностранных граждан). Закрыт въезд в Российскую Федерацию 9 иностранцам.

Сотрудники управления по вопросам миграции при силовой поддержке управления Росгвардии проведены рейды на объектах общественного питания на территории Советского района Челябинска и Магнитогорска.

В ходе них пресечено 12 административных правонарушений. В отношении одного из мигрантов принято решение о принудительном удалении из страны.

Массовые проверки будут продолжены.

Челябинск

