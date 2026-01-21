21 января ожидаются следующие события – Челябинск

21.01.2026, среда

10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная итогам работы в 2025 году и планам на 2026 год министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

10:00 Челябинск – «Цифровая грамотность – веление времени»: обучение по работе с компьютером (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Утро в библиотеке с участием ансамбля «Дубравушки» для ветеранов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Бесплатная юридическая консультация по административному, трудовому, жилищному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Мастер-класс с элементами арт-терапии «Карта желаний» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8) (по записи)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Дух января» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Квест по сказке «Щелкунчик» Э.Т.А. Гофмана (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

16:00 Челябинск – Вечер музыки Арно Бабаджаняна «В каждой песне я вновь оживу» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – «Цифровая палитра: рисунок»: Цифровой мастер-класс по основам рисования в программе Krita (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

