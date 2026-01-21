В Карабаше два микрорайона в мороз остались без отопления

Жители Карабаша остались без тепла из-за коммунальной аварии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Карабаша, авария произошла сегодня, 21 января. При запуске системы отопления прорвало трубопровод.

Для устранения повреждения из системы отопления слили воду. Без тепла остались жители 1-го и 2-го микрорайонов города.

На базе школ №2 и №4 развернули пункты временного размещения.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Карабаша контролирует ход устранения коммунальной аварии. В результате ЧП жители более 30 многоквартирных домов, школа, детский сад и социальные объекты остаются без отопления.

В мэрии заверили, что работы ведутся непрерывно и их планируется завершить до 17:00 текущего дня.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube