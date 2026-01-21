Магнитка наградила лучших рационализаторов

ММК отметил лучших рационализаторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», свои награды получили победители проведенных в 2025 году конкурсов «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК» и «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК».

Смотр рационализаторской деятельности проходит ежегодно с целью мотивировать работников комбината к изобретательской и рационализаторской работе, поиску путей снижения затрат производства, повышения конкурентоспособности и качества продукции компании.

В конкурсе на лучшее рацпредложение инновационные идеи оценивали по 12 категориям, среди которых охрана труда и промышленная безопасность, экология, экономия материально-технических ресурсов и услуг, качество, техническое обслуживание и ремонт, энергоэффективность и другие.

В ходе церемонии награждения генеральный директор ММК Павел Шиляев поблагодарил всех участников за вовлеченность и активность, проявленные в повышении эффективности компании.

«Благодаря вашим предложениям мы обновляем и оптимизируем бизнес-процессы. В нашем понимании, эффективный работник свои интересы и интересы компании воспринимает как единое целое. Награждая лучших, мы преследуем две цели. С одной стороны, поощряем и благодарим лидеров рационализаторской деятельности, с другой – мотивируем других работников, для того чтобы они тоже включались в инновационное творчество», – подчеркнул Павел Шиляев.

Абсолютным победителем конкурса стала новаторская идея Максима Шевченко, Павла Качурина, Николая Сабирова и Александра Акулова «Разработка усиленной конструкции грузоподъемной траверсы Q20тн для возможности подъема футерованных секций травильных ванн и сокращения времени ремонта НТА ЛПЦ-11». По словам одного из авторов, начальника листопрокатного цеха №11 Павла Качурина, в цехе необходимо периодически менять травильные ванны. Подразделение играет важную роль в производственной цепочке предприятия, а потому очень важно максимально сократить время простоев во время регламентных работ и ремонта непрерывно-травильных агрегатов. Благодаря предложенному металлургами решению изначально заложенный срок замены ванны удалось сократить втрое – с 45 до 15 суток. Сейчас это предложение масштабируется на другие подразделения и агрегаты комбината.

В рамках конкурса «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» отметили 12 сотрудников. При выбори жюри учитывало данные об образовании и повышении квалификации кандидатов, сведения о рационализаторской и изобретательской деятельности, а также прочие достижения.

