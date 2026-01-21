Подъезд дома в южноуральском городе превратился в ледяную пещеру

Жители дома в Кусе пробираются в квартиры, минуя тоннель из снега и льда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители дома №26 по улице Ленинградской в Кусе бьют тревогу. Их дом покрылся льдом.

Из-за отсутствия окон и дверей в подъездах входная группа зимой полностью промерзает, превращаясь в ледяную пещеру.

«Чтобы попасть домой, люди буквально проходят через снежный тоннель. Внутри – не лучше: стены в трещинах, плесень в комнатах, в коридорах оголенные провода. В подвале постоянно течет канализация», – рассказали общественники.

Управляющей компании у дома нет. Так что пенсионеры и многодетные семьи сами скидываются на замену стояков отопления и сами же латают дыры в подъездах.

Местные чиновники предпочитают проблему не замечать. Кусинцы пытались обращаться за помощью в Госжилинспекцию. Но та перенаправляет жалобы обратно – городским властям. Люди остались один на один с разрушающимся зданием и обратились на Прямую линию с Владимиром Путиным.

«Мы обратились в прокуратуру и в администрацию Кусы, требуем от ответственных лиц определить обслуживающую организацию для дома, устранить течь в подвале и закрыть тепловой контур (окна и двери), чтобы «снежные тоннели» остались в прошлом», – говорят активисты.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube