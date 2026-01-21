На Южном Урале температура воздуха упадет до минус 40

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, 22-25 января в большинстве районов Южного Урала ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

Ночью и утром 22-24 января в отдельных районах региона ожидаются сильные морозы: по прогнозу синоптиков Челябинского гидрометцентра, столбик термометра может опуститься до -40 градусов.

Экстренные ведомства советуют, по возможности, отложить поездки на дальние расстояния, скорректировать свои планы на период действия неблагоприятного прогноза погоды. Южноуральцев призывают соблюдать меры личной безопасности и повышенную осторожность на дорогах.

Автомобилистам рекомендуется заранее проверять техническое состояние машины, следить за скоростью и дистанцией, избегать резких маневров. В случае неисправности на дороге необходимо включить аварийную сигнализацию, установить знак аварийной остановки и обратиться в диспетчерскую службу по телефону: 8(351)237-88-92.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube