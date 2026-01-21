В Челябинске задержали замглавы технопарка «Тракторозаводский»

Топ-менеджера челябинского технопарка подозревают в получении многомиллионных взяток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сотрудники ФСБ России задержали заместителя генерального директора ООО «Технопарк «Челябинский» (чуть менее 20% компании принадлежит правительству Челябинской области), директора производственного предприятия, а также советника генерального директора организации. Их подозревают в получении, даче взятки в особо крупном размере, а также посредничестве в даче взятки.

По версии следствия, в период с сентября 2022 года по март 2023 года замруководителя технопарка получил от представителей и руководства одного из заводов 3 миллиона рублей за помощь в длительной пролонгации ранее заключенного договора аренды производственного помещения без значительного увеличения размера арендных платежей.

Кроме того, с января 2024 года по март 2025 года челябинцу передали через посредника от директора производственного предприятия 3,7 миллиона рублей, также за продление договоров аренды.

В настоящее время на рабочих местах у фигурантов идут обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

