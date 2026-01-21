Родину «отца» русского атома обеспечили стабильной мобильной связью

Связисты придали цифровой импульс родине создателя русского атома.

Новое телеком-оборудование специалисты «МегаФона» установили на родине знаменитого физика Игоря Курчатова – в городе Сим Ашинского района Челябинской области. Теперь жители и гости населенного пункта обеспечены стабильной голосовой связью и мобильным интернетом со скоростью до 70 Мбит/с, уверены в компании.

Установленное оборудование работает сразу в нескольких диапазонах частот, обеспечивая широкий радиус распространения в городе и высокую скорость передачи данных даже в период максимальной нагрузки на сеть.

Кстати, Сим известен не только как родина известного физика-ядерщика: через город проходит федеральная трасса М-5 «Урал». Благодаря проведенным техническим мероприятиям не только жители города, но и автомобилисты, проезжающие транзитом, смогут связаться с близкими, спланировать свой маршрут или отправить фото с красивыми пейзажами в мессенджерах.

Сигнал стал более устойчивым в районе улицы Набережной – скорость мобильного интернета здесь достигает 70 Мбит/с. Этого хватит, чтобы смотреть лекции онлайн, слушать любимую музыку или делать покупки в мобильных приложениях.

«Для нас важно, чтобы жители Сима и путешественники, проезжающие через город по федеральной трассе, не испытывали трудностей с мобильным интернетом. Уверенный сигнал – это не только общение, но и безопасность на дороге, скорость в получении цифровых услуг и свобода передвижения», – прокомментировал директор МегаФона в Челябинской области Геннадий Жуков.

Оператор планомерно развивает свою сеть: только за прошлый год было построено и модернизировано около 80 базовых станций для комфорта наших абонентов.

