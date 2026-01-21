Хозяйка базы отдыха предстанет перед судом за гибель четырехлетнего южноуральца в воде

Дело о гибели маленького ребенка на базе отдыха в Челябинской области направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, бизнесвумен обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия произошла 1 августа прошлого года на озере Калды. Четырехлетний мальчик, оказавшийся на берегу в полном одиночестве, зашел в воду и утонул. Ребенка обнаружили в пяти метрах от берега.

По версии следствия, за безопасность на пляже отвечала база отдыха «Калды». Однако собственница предприятия не организовала должным образом дежурство матросов-спасателей. На базе отдыха находился только один матрос. И помимо дежурства на спасательном посту, он еще должен был заниматься уборкой мусора.

А в момент трагедии дежурного матроса-спасателя на пляже и вовсе не было.

Уголовное дело направлено в Кунашакский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

