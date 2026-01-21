Мошенники пишут южноуральцам от имени Госжилинспекции

В Госжилинспекции предупредили южноуральцев о поддельном аккаунте в одном из популярных мессенджеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Челябинской области, неизвестные рассылают жителям региона сообщения с просьбой актуализировать информацию о собственниках жилья в многоквартирных домах.

Сообщения приходят из телеграм-канала «ГЖИ». Южноуральцам предлагают обновить данные, если они поменяли регистрацию или место проживания, проводили перепланировку, скорректировать информацию о состоянии имущества и прочем. Для этого предлагается пройти по указанной ссылке.

Аккаунт никакого отношения к их ведомству не имеет, предупреждают в Госжилинспекции: официальный телеграм-канал ГЖИ называется «Госжилинспекция Челябинской области». Кроме того, ни ведомство, ни его представители никогда не направляют сообщения и не запрашивают информацию через личные сообщения мессенджеров.

«Если вы получили подобное сообщение, необходимо игнорировать его, – подчеркивают в ведомстве. – Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать личные данные и проверять любую информацию через официальные каналы».

Это уже вторая волна мошеннических сообщений от имени Госжилинспекции, напомнили в ведомстве: впервые мошенники попытались действовать, выдавая себя за специалистов ГЖИ, в начале декабря прошлого года.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

