Экс-наставник «Трактора» перебрался в Швейцарию

Бенуа Гру возглавил один из клубов Швейцарской национальной лиги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , бывший главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру возглавил хоккейный клуб «Цуг».

Команда выступает в Швейцарской национальной лиге – высшем хоккейном дивизионе этой альпийской страны. Клуб дважды становился чемпионом – в 1998, 2021 и 2022 годах. Однако в текущем сезоне занимает лишь 9-е место.

В Швейцарской хоккейной лиге выступает всего 14 команд. Впрочем, по количеству матчей она не слишком отстает от Континентальной хоккейной лиги. В регулярном чемпионате клубы проводят по 4 матча с каждым из соперников – всего 52 встречи против 68 в регулярке КХЛ.

Напомним, Бенуа Гру покинул «черно-белых» в ноябре текущего года. Наставником «Трактора» он стал в 2024 году. В Челябинск специалист прибыл из Канады, где снискал славу одного из признанных авторитетов по работе с молодыми игроками и подготовке кадров для команд НХЛ.

Тренерская карьера канадца началась в 2000-м году. Восемь лет он работал в системе Юниорской лиги Квебека, начав ассистентом в «Шавинигане», а затем возглавив «Халл»/«Гатино», завоевав вместе со своими подопечными Президентский кубок (в то время – главный трофей Лиги). В середине 2000-х он впервые попробовал силы в качестве главного тренера команды Американской хоккейной лиги, возглавив «Рочестер Американс». Однако спустя два сезона вновь вернулся в Юниорскую лигу Квебека, и «Гатино» под его руководством вновь завоевал главный приз Лиги.

Вершиной работы с молодежными коллективами для Гру стал сезон 2014/2015, когда он возглавил сборную Канады U20 и привел ее к первым за шесть лет золотым медалям молодежного чемпионата мира, обыграв в драматичном финале россиян 5:4.

После этого он еще год работал с «Гатино», а затем семь лет провел в системе «Тампы-Бэй».

В Челябинске Бенуа Гру сменил Алексея Заварухина, при котором клуб завоевал бронзовые медали. Под руководством канадского наставника «Трактор» второй раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. А самого Бенуа Гру включили в число трех номинантов на приз «Лучший тренер КХЛ».

Однако в нынешнем сезоне «Трактор» выступает крайне неровно. К моменту ухода Гру он после 28 матчей занимал шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Впрочем, после отставки канадца ситуация не слишком изменилась: на данный момент после 47 матчей команда находится на седьмом месте.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube