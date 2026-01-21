Аномальные морозы пришли на Южный Урал

Южноуральцы готовятся к 40-градусным морозам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, температура атмосферного воздуха ниже норматива придет в регион уже сегодняшней ночью.

В ночь с 21 на 22 января ожидается облачная погода с прояснениями. На юге местами небольшой снег. В отдельных районах гололедица и изморозь. Ветер восточный, северо-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -29, -34 градуса по Цельсию, при прояснении 35-40 градусов мороза, на юге и крайнем западе до -26. Не отступит мороз и днем: по области ожидается 24-29 градусов ниже ноля, и лишь на юге и крайнем западе столбик термометра доберется до отметки -17 градусов.

В Челябинске ближайшей ночью синоптики обещают слабый снег и 30-32 градуса мороза. Днем -25, -27 градусов.

В преддверии похолодания власти и экстренные службы уже сделали первые шаги. Так, по информации комитета по культуре Челябинска, сегодня, 21 января, в связи с погодными условиями сеансы на катках в Детском парке имени Терешковой, Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина и Городском саду имени Пушкина завершены.

В пресс-службе мэрии областного центра сообщили, что уже с понедельника, 20 января, все службы города переведены на особый режим: настроены на круглосуточное дежурство, чтобы в нужный момент реагировать на нештатные ситуации.

В городе развернуты два мобильных пункта обогрева:

ул. 50-летия ВЛКСМ, 16, возле КЦ «Импульс» (Металлургический район);

ул. Гагарина, 22, возле администрации Ленинского района.

Сюда смогут прийти все, кому нужны помощь и тепло. На местах будут круглосуточно дежурить специалисты Челябинской городской службы спасения.

Обо всех коммунальных авариях, особенно связанных с отоплением и водоснабжением, челябинцев просят немедленно сообщать по телефонам диспетчерских служб районов или по номеру ЕДДС – 112.

Аварийно-диспетчерские службы

АО «УСТЭК-Челябинск» 246-40-00

МУП ЧКТС 723-01-87

МУП ПОВВ 214-00-14

Единая дежурно-диспетчерская служба 112

Диспетчер управления жилищно-коммунального хозяйства Челябинска 263-21-21

Диспетчеры районов Челябинска

Калининский район 729-94-10

Курчатовский район 741-45-48

Ленинский район 256-23-05

Советский район 237-26-33

Тракторозаводский район 775-30-39

Центральный район 263-30-04

Металлургический район 723-04-60 доб. 164, 735-80-14

Челябинск, Виктор Елисеев

