22 января ожидаются следующие события – Челябинск

22.01.2026, четверг

10:00 Челябинск – «Цифровая грамотность – веление времени»: обучение по работе с компьютером (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная грядущему весеннему половодью на территории Челябинской области, а также пожароопасному сезону (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул.Елькина, 45а, БЦ «ВИПР», 13-й этаж, оф.1303)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Познавательная программа «Геральдика городов Южного Урала» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:00 Челябинск – Тренинг «Твоя уникальность. В чем твоя сила» коуча Н. Вериной (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Встреча «Январский калейдоскоп» в клубе «Литературный четверг» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

14:00 – 17:00 Челябинск – Литературная программа по сказке «Щелкунчик» Э.Т.А. Гофмана (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

14:00 Челябинск – Открытая лекция «Тренды маркетинга» по продвижению от Veca Rony (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Посиделки с кают-компанией «В гостях у Якубовича» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)

17:30 Челябинск – Психологическая экспедиция по страницам книги Доны Тарт «Тайная история» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube