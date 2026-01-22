В Челябинске снова закрыли катки

Катки в парках Челябинска сегодня снова закрыты.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, из-за морозной погоды, а сейчас на улице минус 27 и днем ожидается не выше минус 26, ледовые площадки в детском парке имени Терешковой, центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина, и городском саду имени Пушкина не работают.

Сильные морозы сохранятся и завтра, а в выходные будет чуть теплее: днем – минус 23 – минус 21.

Челябинск, Софья Артемьева

