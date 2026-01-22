В центре Челябинска жители заблокировали проезд, устав от хлынувшего к ним потока машин

Автомобилисты и жители домов в районе строительства метротрама рассорились после перекрытия движения по улице Каслинской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , градус противостояния обитателей домов, расположенных по улице Каслинской, и водителей накалился после того, как проезд в одном из дворов перекрыли бетонными полусферами.

Подобное решение возмутило автомобилистов. Но началось все еще перед Новым годом.

21 декабря проезд по улице Каслинской на участке от Комсомольского проспекта до улицы Островского закрыли из-за строительства стартового котлована линии «Север – Юг» для метротрамвая. Ограничение, по расчетам властей, продлятся до июля 2027 года.

Для автотранспорта на это время предложили альтернативные маршруты. «Транспортные потоки в направлении от улиц Кожзаводская и Болейко перераспределяются на проспект Победы и Свердловский проспект», – сообщили тогда в пресс-службе мэрии. Машинам, следовавшим по улице Каслинской в направлении от улицы Куйбышева, предлагали воспользоваться улицей Островского с выходом на Свердловский проспект. С улицы Болейко транспорт перенаправили на улицу Кожзаводскую с выходом на улицу Новомеханическую через разъезд «93 км».

Впрочем, с самого начала было понятно, что проблему это не решит: на Болейко и Свердловском проспекте регулярные автомобильные пробки наблюдались и до того, как туда перенаправили дополнительные потоки, а проезжая часть улицы Островского представляет собой две полосы, по одной в каждую сторону.

Поэтому большая часть автомобилей с улицы Каслинской не стали менять маршрут, исходя из предложенной схемы, а хлынули во дворы домов по улицы Каслинской.

Восторгов у жителей это не вызвало. «Жители утверждают, что выходить из подъездов стало небезопасно: машины едут на высокой скорости, несмотря на знак «Жилая зона» и запрет сквозного проезда, – пишет 74.ру. – Одного пешехода недавно сбили, также были случаи, когда ДТП едва удалось избежать».

Кроме того, водители ведут себя достаточно агрессивно, говорят челябинцы: в ответ на замечания грубят, игнорируют правила дорожного движения.

Устав от увеличившегося потока автомобилей, жители дома №26 по улице Каслинской перегородили внутридворовой проезд бетонными полусферами.

Машин стало меньше, и даже навигаторы перестали прокладывать маршрут через двор, как это было раньше. Правда, теперь автомобили пытаются объехать закрытый участок по тротуару между клиникой «Вся Медицина» и домом №7 по Свердловскому проспекту.

В Госавтоинспекции сообщили, что жители дома по Каслинской, 26, перекрытие двора в ведомстве не согласовывали. Хотя, если дворовая территория относится к общему имуществу собственников дома, этого делать и не нужно.

В ГАИ обещают разобраться с ситуацией, сложившейся в квартале после перекрытия движения. И уже направили мэрии и областной Госжилинспекции рекомендации по организации дорожного движения на проблемном участке.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube