Сотрудники ЧЭМК пускали налево продукцию предприятия

Сотрудников национализированного комбината в Челябинске обвинили в растрате вверенного имущества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении мастера остывочного отделения плавильного цеха одного из комбинатов, а также пяти сотрудников предприятия и коммерческой организации. Все они обвиняются в присвоении и растрате, совершенных организованной группой.

Речь идет о работниках Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), перешедшего в 2024 году в собственность государства.

Южноуральцев задержали оперативники УФСБ по Челябинской области. По версии следствия, в период с октября 2025 года по 21 января текущего года сотрудники предприятия похищали часть ферросплавной продукции, предназначенной для исполнения госзаказа, заменяя ее на продукты низшего качества. Ее продавали на теневом рынке.

По предварительной информации, ущерб, нанесенный металлургической отрасли региона, мог превысить 25 миллионов рублей только по одному эпизоду. Но пока сотрудникам предъявлено обвинение в присвоении продукции на сумму свыше 1,3 миллиона рублей.

В настоящее время следователем СК всем фигурантам предъявлены обвинения. Решается вопрос об избрании мер пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в феврале 2024 года суд принял решение о национализации Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и завода «Кузнецкие ферросплавы», контролировавшихся до этого челябинскими предпринимателями Юрием и Людмилой Антиповыми через компанию «Эталон». Основанием для этого стали нарушения при приватизации и переход предприятий под фактический контроль резидентов недружественных государств.

Челябинск

