K-pop-любовь: виртуальный роман с «корейским музыкантом» стоил уралочке полмиллиона рублей

Жительница Верхнеуральского района лишилась 500 тысяч рублей, поверив в виртуальный роман с корейским музыкантом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на удочку интернет-казановы попалась 62-летняя жительница поселка Межозерный.

Просматривая ленту в популярном мобильном приложении, женщина наткнулась на видеоклип корейской группы. Песня уралочке понравилась, и она поставила под ней «лайк».

Вскоре с ней связался незнакомец, представившись солистом группы. В переписке «артист» проявлял к женщине явно романтический интерес, а через какое-то время даже выслал виртуальное свидетельство о браке, частично оформленное на русском языке. А попутно тянул из женщины деньги. К примеру, с помощью таких сообщений: «Привет, собираюсь приехать, давай, ты оплатишь часть расходов».

За год уралочка перевела, в общей сложности, порядка полумиллиона рублей.

Обратиться в полицию она решила лишь после того, как заметила, что с ее банковской карты списали деньги без ее согласия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам тайного хищения чужого имущества.

Полиция напоминает южноуральцам о необходимости проявлять осторожность при общении в интернете, особенно при крупных денежных переводах или запросах конфиденциальных данных.

