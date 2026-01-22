Подрывом льда в преддверии паводка на Южном Урале займутся областные спасатели

В поисково-спасательной службе Челябинской области появится новое подразделение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , измененный механизм выполнения мероприятий по предотвращению наводнений должен заработать уже в нынешнем году. Об этом заявил министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб.

Напомним, ранее взрывными работами на реках региона, призванными предотвратить образование заторов во время ледохода, занимались военные. Однако, по словам чиновника, из-за необходимости согласования действий военнослужащих с вышестоящим командованием, оперативно развернуть их было сложно, а реагировать на «сюрпризы» природы – и вовсе невозможно. В пример он привел ситуацию прошлого года.

«Ничего не предвещало, что в середине марта в горнозаводской зоне начнутся ливневые дожди, что привело к резкому снеготаянию. Лед на реке Сим вскрылся раньше обычного и прогнозируемого периодов, – напомнил министр. – Можно было предотвратить эту ситуацию, если были бы проведены взрывные работы накануне дождя. Учитывая, что у нас взрывные работы проводились силами военных, оперативно организовать взрывные работы не получилось, поэтому случилось то, что случилось».

В 2026 году региональные службы готовы проводить взрывные работы самостоятельно. Займутся этим областные спасатели. Специалисты нового – взрывотехнического – подразделения уже прошли обучение, закуплено необходимое оборудование, получены лицензии.

Всего в проведении противопаводковых мероприятий власти собираются задействовать более 3,5 тысяч человек.

Челябинск

