Перевозчик отказался работать на автобусном маршруте №17 в Челябинске

В Челябинске закрывают еще один «длинный» автобусный маршрут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , автобус №17, соединявший микрорайон «Парковый» и АМЗ, проходя практически через весь город, прекращает работу. Эту информацию подтвердили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Объявления о том, что маршрут дорабатывает последние дни, появилась в салонах автобусов. Заявление о досрочном прекращении в ведомство направила транспортная компания. Первоначально планировалось, что его закроют уже на следующей неделе.

Однако позднее в региональном миндортрансе сообщили, что приняли решение о продолжении работы автобусного маршрута в зимний период.

Челябинск, Виктор Елисеев

