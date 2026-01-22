Магнитогорец развел незнакомцев на 200 тысяч рублей, предложив сыграть в волейбол

В Магнитогорске задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 200 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Правобережный» задержали 25-летнего жителя Магнитогорска.

По версии следствия, горожанин связывался с малознакомыми манитогорцами, предлагая им принять участие в чемпионате по волейболу, который якобы должен был в ближайшее время состояться в Магнитке.

По словам предприимчивого южноуральца, участникам необходимо было оплатить взнос за допуск к соревнованиям и приобрести единообразную спортивную форму. На предложение откликнулись пятеро горожан. На деле проводить состязания он не намеревался, а собранные деньги (в общей сложности, более 200 тысяч рублей) потратил по своему усмотрению.

Спустя несколько месяцев ожидания потерпевшие обратились в полицию.

Следователями следственного управления УМВД России по Магнитогорску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Челябинск, Виктор Елисеев

