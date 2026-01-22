Одну из команд Матча звезд КХЛ возглавит хоккеист магнитогорского «Металлурга»

В КХЛ назвали капитанов команд-участниц Матча звезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, капитаном команды KHL Urals Stars выбран защитник «Металлурга» Егор Яковлев, который примет участие в своем четвертом Матче звезд. В текущем сезоне на счету 34-летнего хоккеиста 25 (5+20) очков в 42 матчах.

Александр Радулов из ярославского «Локомотива» выбран капитаном команды российских звезд. В сезоне 2025/2026 на счету хоккеиста 39 (19+20) очков в 48 матчах. Для третьего бомбардира в истории КХЛ этот звездный уикэнд станет восьмым в карьере.

Капитаном KHL U23 Stars будет Прохор Полтапов из ЦСКА, 22-летний нападающий дебютирует на Матчах Звезд. В текущем сезоне он является вторым бомбардиром армейцев с 30 (15+15) очками в 48 матчах.

Сборную легионеров возглавит лучший бомбардир сезона Сэм Энэс из минского «Динамо», на счету которого 57 (22+35) очков в 46 играх. Для Энэса уральский Матч Звезд станет вторым в карьере.

«Трактор» на главном хоккейном шоу сезона будут представлять Михаил Григоренко, Джошуа Ливо и Григорий Дронов. Кроме того, в стартовом составе KHL World Stars на лед выйдет экс-голкипер челябинского клуба Зак Фукале, защищающий в этом сезоне ворота минского «Динамо».

Напомним, Матч звезд КХЛ сезона 2025/2027 пройдет 7-8 февраля в Екатеринбурге.

В 2026 году он пройдет в новом формате. Игроки будут разбиты на четыре команды. Командой-хозяином звездного уик-энда станет KHL Ural Stars – сборная, составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева».

Соперниками уральцев станут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars – игроков для этих сборных выберут из 18 оставшихся команд. В первую войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахские хоккеисты. KHL RUS Stars соберет лучших российских игроков, а в сборную молодых звезд попадут хоккеисты, рожденные не ранее 1 января 2003 года (в том числе два игрока команд Молодежной хоккейной лиги).

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube