«Металлург» упустил победу в матче в «Сибирью»

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду уступил «Сибири» из Новосибирской области – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде магнитогорцы практически полностью контролировали игру. Хозяева произвели 33 броска против 8 у сибиряков. И 17 ударов в створ ворот, на который гости ответили лишь одним. Но в итоге к первому перерыву на табло продолжали гореть нули.

Более того, открыли счет в матче игроки «Сибири»: на 26-й минуте гости перехватили шайбу в зоне магнитогорцев, и Илья Талалуев отправил шайбу в ворота «Магнитки» – 1:0.

«Сталевары» быстро отыгрались: на 28-й минуте Егор Яковлев, получив поперечный пас от Владимира Ткачева, в касание отправил шайбу в пустой угол ворот – 1:1.

Но больше голов во второй двадцатиминутке болельщики не увидели.

Владели инициативой южноуральцы и в третьем периоде. Но, как и в двух предыдущих, с голевой реализацией у хозяев все было очень плохо.

А на 58-й минуте сразу двое игроков «Металлурга» оказались на скамейке штрафников. И гости не упустили своего шанса: за минуту и 46 секунд до сирены Антон Косолапов вывел «Сибирь» вперед – 2:1, новосибирцы прерывают победную серию «Магнитки».

Челябинск, Виктор Елисеев

