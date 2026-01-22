Делом о надругательстве над школьником в Челябинске займется региональное следственное управление СКР

Оценкой действий педагогов челябинской школы в истории с изнасилованием третьеклассника займется аппарат областного следственного управления СКР.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, такое поручение дал и.о. руководителя ведомства Константина Правосудова.

Напомним, жуткая история произошла в сентябре прошлого года в одной из школ Челябинска. Трое учеников третьего класса ополчились на своего одноклассника: издевались, буллили, отводили на перемене в туалет, где он подвергался сексуальному насилию. Это продолжалось пять дней.

О том, что что-то происходит, взрослые начали догадываться, когда мальчик замкнулся и стал получать двойки даже по предметам, с которыми раньше у него проблем не было.

Конфликт заметила классный руководитель, рассказав о нем матери. Лишь после трех дней расспросов школьник рассказал челябинке, что произошло.

После произошедшего следственный отдел СКР по Тракторозаводскому району Челябинска возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками школы – по признакам халатности. Теперь по поручению и.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Константина Правосудова оно передано для дальнейшего расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел регионального управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

