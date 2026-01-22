В школах Челябинска полностью отменили занятия в предстоящую пятницу

Всех школьников в Челябинске оставили дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 23 января, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 11 классы первой и второй смен.

По прогнозу Челябинского гидрометцентра, в ночь на 23 января в областном центре ожидается 33-35 градусов мороза. Днем синоптики обещают -24, -26 градусов по Цельсию, скорость ветра 1-6 метров в секунду.

НА ЗАМЕТКУ

Условия отмены занятий

с 1 по 4 класс: -25 градусов, скорость ветра 1-4 метра в секунду; -25, -27 градусов без ветра;

с 1 по 7 класс: -25 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду и более; -26, -27 градусов, скорость ветра 1-4 метра в секунду; -28-29 градусов без ветра;

с 1 по 9 класс: -26, -27 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду и более; -28, -29 градусов, скорость ветра 1-4 метра в секунду; -30 градусов без ветра;

с 1 по 11 класс: -28, -29 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду и более; -30 градусов, скорость ветра 1-4 метра в секунду; -31 градуса и ниже, без ветра.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

