Власти Южного Урала признали нехватку энергетических мощностей

В Челябинской области задумались о синхронизации жилищного строительства и инвестпрограмм ресурсоснабжающих компаний.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, существующий в настоящее время уровень обеспеченности электроэнергией в регионе не поспевает за ростом энергопотребления со стороны домохозяйств. Губернатор Алексей Текслер констатировал это в ходе обсуждения аварии на электрических сетях, случившейся на прошлой неделе в Сосновском округе.

Напомним, инцидент произошел 15 января. В результате в 30-градусный мороз без электроснабжения остались расположенная на территории муниципалитета деревня Малиновка и частично – входящий в состав Челябинска поселок Западный. В компании «Россети Урал» причиной аварии назвали сверхнормативную нагрузку, возникшую в условиях низких температур и приведшую к повреждению кабельно-воздушной линии электропередачи. 17 января в следственном управлении СКР по Челябинской области сообщили о возбуждении уголовных дел по фактам отсутствия электроэнергии в деревнях Ключи и Малиновка.

«За последние годы растет электропотребление. Сети на это не рассчитаны, – заявил Алексей Текслер, комментируя ситуацию, сложившуюся в энергетике региона. – Причем львиная доля потребителей были подсоединены по льготному подключению с ограничением в 15 киловатт. А фактическое потребление гораздо выше».

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, главам муниципалитетов поручено синхронизировать планы развития территорий с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций, а также ускорить газификацию (сверхнормативное потребление в Малиновке и других населенных пунктах Сосновского округа связано как раз с отсутствием в них газоснабжения, из-за чего жители вынуждены пользоваться электрическими системами отопления).

Впрочем, о сложностях с энергообеспечением южноуральцы говорят уже не первый год. Особенно остро эта проблема (и тоже не первый год) стоит в Сосновском округе, растущем высокими темпами. Еще в 2022 году глава муниципалитета (тогда имевшего статус района) Евгений Ваганов заявлял, что «за пять лет построен еще один Сосновский район, то есть более 2 миллионов квадратных метров жилья». Не исключено, что к 2027-2028 годам объем жилья здесь вырастет еще в полтора-два раза.

Так, по данным министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, в 2023 году в пригороде Челябинска построили 625,1 тысячи квадратных метров жилья, в 2024 – 656,8 тысячи. Вероятно, и в 2025 году эта цифра будет не менее 600 тысяч квадратных метров. Во всяком случае, по предварительным данным, озвученным министром строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлием Элбакидзе, в прошлом году в регионе было введено 2,05 миллиона квадратных метров жилья, из которых 1,47 миллиона – это индивидуальное жилищное строительство. А Сосновский округ на протяжении многих лет является лидером среди муниципалитетов именно по малоэтажному строительству.

Еще одной проблемной точкой могут стать территории, ранее входившие в состав Сосновского района, а в 2025 году включенные в состав Челябинска – поселки Западный и Пригородный. Например, на территории Западного в настоящее время проживает около 50 тысяч человек. Но, согласно планам застройщиков, численность населения здесь может вырасти до 400 тысяч.

Кроме того, не столь масштабными, но достаточно ощутимыми для местных жителей проблемами могут обернуться попытки застройщиков зайти в расположенные также недалеко от Челябинска поселки, где ранее стройки практически не было. Например, одна из челябинских компаний заявила в прошлом году о планах построить 13 десятиэтажек в поселке Старокамышинск (входит в состав Копейска).

По предварительным расчетам, жить в новом микрорайоне будут 5 тысяч человек. При том, что, по официальным данным, сейчас численность населения Старокамышинского жилого массива (поселки Старокамышинск, Зуевка, Петровка) – порядка 20 тысяч человек.

По словам старокамышинцев, строительство высоток в поселке, построенном на горных шахтовых отводах, не велось до настоящего времени: слишком велика вероятность спровоцировать движение грунтовых масс, что может стать угрозой для уже существующих домов. Кроме того, пустоты, оставшиеся от шахт, затоплены водой. При таком давлении вода начнет подниматься и искать выход – вероятнее всего, в частном секторе.

Кроме того, поселок уже сейчас испытывает проблемы с водоснабжением – из-за состояния сетей летом давление целенаправленно снижают, и тогда вода с трудом поднимается и до пятых этажек. А для обеспечения жителей десятиэтажек его, наоборот, нужно будет поднимать. Или же ставить на новостройках насосы, работа которых может оставить без воды всех остальных обитателей поселка.

Есть сложности и с электроснабжением: периодически старокамышинцы жалуются на падение напряжения в часы пиковых нагрузок. И это сейчас, без нового гигантского микрорайона.

В ходе публичных слушаний, проходивших в прошлом году, застройщик и представители мэрии попытались убедить жителей, что проблем с ресурсами не будет. Но южноуральцы им не слишком поверили.

