23 января ожидаются следующие события – Челябинск

23.01.2026, пятница

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

13:00 Челябинск – Встреча с представителями Челябинского тракторного завода «ЧТЗ-Уралтрак» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Цикл краеведческих мероприятий «Челябинск и Челябинцы» в рамках празднования юбилея Челябинска: встреча с общественным деятелем, экс-вице-губернатором, знатоком музыки и музыкантов Челябинска Борисом Мизрахи (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Лошадка на палочке»: делаем символ года из фетра с Любовью Берг (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Осьминог»: ткачество на раме, создаем брелок с Марией Пивер (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Собираем Лего» для детей (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132) (по записи)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «Волшебство огня»: делаем свечи из вощины с Ириной Москаленко (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

17:00 Челябинск – Танцевальная программа для челябинцев старшего поколения «Ритмы счастья» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

18:00 Челябинск – Молодежный концерт группы «Кадр» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

