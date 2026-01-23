Катки в челябинских парках вновь закрыли

Из-за мороза в Челябинске закрыты городские катки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета по культуре Челябинска, сегодня, 23 января, в связи с погодными условиями, катки в Детском парке имени Терешковой, Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина и Городском саду имени Пушкина не работают.

По данным Челябинского гидрометцентра, утром пятницы температура атмосферного воздуха в областном центре была -26 градусов. Влажность воздуха 74%. В течение дня столбик термометра, согласно прогнозу, может подняться еще на 2 градуса – до -24. Однако к вечеру снова начнет холодать: в ночь на субботу в Челябинске ожидаются 32-34 градуса мороза.

Напомним, катки в городских парках не работают с вечера среды, 21 января.

Кроме того, в связи с подготовкой и проведением в предстоящее воскресенье праздничного мероприятия в честь Дня российского студенчества в парке имени Терешковой челябинцев уже сегодня предупредили об отмене субботнего сеанса на 22:00, а также закрытии катка в воскресенье, 25 января, с 12:00 до 20:00.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube