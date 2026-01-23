Менеджер турфирмы из Магнитогорска, обманувшая полсотни человек, предстанет перед судом

В Магнитогорске перед судом предстанет менеджер одной из туристических фирм, обвиняемая в мошенничестве на сумму более 10 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудница турфирмы продавала путевки дешевле, чем в других агентствах.

Магнитогорцы с удовольствием приобретали дешевые туры. Однако чаемый отдых им не светил: женщина прекрасно понимала, что не сможет выполнить условия договора. Сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей.

Уралочку полицейские задержали в октябре 2024 года. В отношении возбудили уголовные дела по признакам мошенничества и растраты. В ходе расследования следователи провели очные ставки с 51 пострадавшим, почерковедческие экспертизы, исследование документов и счетов индивидуального предпринимателя, а также опросили свыше 40 свидетелей, бывших клиентами туристической фирмы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением материалы дела направлены в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

