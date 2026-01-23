В Карабаше третьи сутки не могут устранить аварию на теплосетях

Город в Челябинской области погружается в коммунальный ад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вслед за отключением отопления жители Карабаша остались без электричества и холодной воды. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Пошли третьи сутки без отопления, – пишут южноуральцы в паблике «Текслер, помоги». – Во многих квартирах нет электричества, лопаются батареи в подъезде, отключают холодную воду. До каких пор это будет продолжаться?!»

Напомним, об аварии власти Карабаша сообщили в среду, 21 января. Хотя, по словам многих горожан, проблемы с отоплением начались еще во вторник. Косвенно это подтверждают и чиновники, заявившие в среду, что авария произошла «при запуске системы отопления».

Отключение электроэнергии в некоторых домах в мэрии Карабаша связывают с превышением нормативных нагрузок на трансформаторные подстанции (по словам горожан, температура воздуха в некоторых квартирах – не выше +5 градусов, и люди пытаются согреться с помощью обогревателей). «Потребление энергии значительно превысило установленные нормы, вследствие чего оборудование стало выходить из строя», – объясняют чиновники, заверяя, что энергетики заняты устранением и этой проблемы.

По информации пресс-службы мэрии Карабаша, по состоянию на 21:00 коммунальные службы смогли запустить отопление лишь в 13 многоквартирных домах из 31.

«Работы всех коммунальных служб продолжаются в усиленном режиме, – рассказали представители городских властей. – В Карабаше дополнительно работают коммунальные бригады из других муниципальных образований, что значительно ускоряет процесс подключения домов к отоплению».

В городе продолжают работать пункты обогрева: мобильные – на центральной площади и стационарные – в школах №2 и №4.

Челябинск, Виктор Елисеев

