20% работодателей Южного Урала работают с самозанятыми

В России продолжает расти число самозанятых работников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , по данным SuperJob, на январь 2026 года услугами граждан со статусом самозанятого пользуется каждый пятый работодатель в России (20%).

При этом малые (до 100 человек) и средние (от 100 до 1000 человек) предприятия привлекают самозанятых с одинаковой частотой (по 22%). В то же время среди крупных компаний со штатом более 1000 сотрудников подобная практика распространена значительно реже – лишь 13% из них пользуются такими услугами.

Чаще всего самозанятые выполняют узкоспециализированные, проектные или вспомогательные задачи, не требующие постоянной штатной занятости. Так, в ходе опроса 1000 работодателей выяснилось, что наиболее востребованы подобные работники в строительства и проектировании. На втором месте – логистика и грузоперевозки. На третьем – информационные технологии. Также востребованы услуги самозанятых маркетологов, бухгалтеров, рекрутеров, дизайнеров, копирайтеров, переводчиков и юристов.

Отметим, что работа с самозанятыми для бизнеса имеет свои плюсы. Прежде всего, она позволяет существенно сэкономить на уплате налогов, сборов и обязательных платежей. Так, за штатного сотрудника работодатель обязан ежемесячно выплачивать сборы в общем объеме в 30% от фонда оплаты труда (22% – на обязательное пенсионное страхование, 5, 1% – обязательное медицинское страхование и 2,9% – обязательное социальное страхование). Работа с самозанятым позволяет экономить на этой статье расходов.

Кроме того, самозанятым не нужно оплачивать отпуск и больничный (в 2025 году первые за первые три дня болезни платили именно компании).

НДФЛ формально вычитаю из заработной платы сотрудника. Но в Челябинской области удерживаемую сумму компенсировал уральский коэффициент (15% от начисленной заработной платы), который работодатель обязан выплачивать работникам. С самозанятыми можно обойтись и без этой дополнительной выплаты (хотя, вероятно, она и будет оказывать опосредованное влияние на оплату труда аутсорсеров).

Наконец, работодатель не обязан обеспечивать работнику-самозанятому рабочее место и необходимую для выполнения заказа технику, материалы и прочее.

Для самих самозанятых статус имеет и ряд довольно-таки ощутимых отрицательных сторон. Так, они лишаются права на оплачиваемый отпуск.

Кроме того, им приходится самостоятельно разбираться со своими обязанностями налогоплательщика. При этом ставка налога на получаемый самозанятыми доход, в настоящее время ощутимо более низках в сравнении с НДФЛ, уже в ближайшие годы может быть увеличена, чего власти особенно и не скрывают.

Не имеют права аутсорсеры на страховую пенсию – только на социальную, назначаемую на пять лет позже установленного пенсионного возраста. Чтобы получать социальную пенсию, работникам придется самим уплачивать взносы в Социальный фонд России (в прошлом году минимальная сумма, необходимая для внесения, чуть превышала 59 тысяч рублей в год).

До недавнего времени не могли претендовать самозанятые и на оплачиваемый больничный. Однако в 2026 году в России начался эксперимент по участию этой категории сотрудников в системе обязательного социального страхования. Схема аналогична применяемоцй в пенсионном страховании. Самозанятые могут сами уплачивать взносы в фонд, выбрав один из двух тарифов: 1 тысяча 344 рубля в месяц / 16 тысяч 128 рублей за год (в этом случае они могут рассчитывать получить от Социального фонда в случае болезни 35 тысяч рублей в месяц) или 1 тысячу 920 рублей в месяц / 23 тысяч 40 рублей за год (50 тысяч). Но на оплату листа трудоспособности можно будет рассчитывать только через полгода после начала уплаты взносов.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

