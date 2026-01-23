Потепления не ждите. В Челябинской области сохраняются 30-градусные морозы

Выходные на Южном Урале будут морозными.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, в ближайшие дни территория Южного Урала останется под влиянием гребня Сибирского антициклона.

Аномально холодная и морозная погода сохранится, существенных осадков не ожидается.

Предстоящей ночью ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью -28, -33 градуса по Цельсию, в низинах до 40 мороза, на крайнем западе 19-24 градуса ниже ноля. Днем 24 января будет -19, -24, в низинах до -30 градусов, на крайнем западе -13, -18.

В ночь с субботы на воскресенье столбик термометра будет опускаться до 27-32 градусов мороза, на юге – до -37. Днем в северной половине области синоптики обещают 16-21 градус ниже ноля, в южной -21, -26.

Понедельник, 26 января, начнется незначительным усилением ветра (до 2-7 метров в секунду) и морозом до 32 градусов, в низинах до -36. Днем ожидается -16, -21 градус в северной половине области, в южной -19, -24.

В Челябинске завтра ночью будет 30-32 градуса мороза, днем -21, -23. В ночь на воскресенье, а также с воскресенья на понедельник столбик термометра замрет в пределах 30-32 градусов мороза. Днем 25 января синоптики обещают 19-21 градус ниже нуля. В понедельник, 26 января, днем -18, -20.

Челябинск, Виктор Елисеев

