После нападения бездомных собак на женщину у челябинской больницы возбудили уголовное дело

Стая бездомных собак набросилась на челябинку недалеко от больницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по факту непринятия мер к организации отлова безнадзорных собак в Металлургическом районе Челябинска.

Инцидент с безнадзорными животными произошел недалеко от ГКБ №6, расположенной на улице Румянцева в Металлургическом районе Челябинска. По словам горожан, стая бездомных собак обитает там достаточно давно. У всех животных – бирки на ушах, но ведут они себя агрессивно. Это довелось испытать на себе женщине, приехавшей к учреждению, чтобы проститься с умершим близким.

По словам пострадавшей, когда она вышла из траурного зала, на нее кинулись два пса. Женщина попыталась спрятаться за машиной, но к тому времени одна из собак успела вцепиться ей в ногу. Животное прокусило уралочке голень, женщине придется пройти курс терапии против бешенства.

Местные жители говорят, что уже сообщали об опасном соседстве. Но результатов этого не принесло. Приходится спасаться своими силами. Например, некоторые родители сопровождают детей, прихватив с собой палку – на случай, если псы вздумают напасть и на них.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, – рассказали в пресс-службе силового ведомства. – В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

Напомним, с начала 2026 года за отлов безднадзорных животных в Челябинске отвечает муниципальная служба по обращению с животными без владельцев.

Заявки принимает управление экологии и природопользования Челябинска по телефону (351)729-33-66 (в рабочее время) или по электронной почте otlov.mku@mail.ru (круглосуточно).

Челябинск

