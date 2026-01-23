Почти половина оставшихся без отопления домов в Карабаше все еще не подключены

Жители 13 домов в Карабаше продолжают замерзать.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, по состоянию на 14:00 пятницы, 23 января, тепло подано в 18 домов Карабаша, оставшихся без отопления 21 января. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Фалейчик.

«Еще 13 подключаются – запуск идет поэтапно. Мы делаем все, чтобы восстановить теплоснабжение как можно быстрее. После пуска проведем поквартирный обход: уточним у жителей возможные завоздушивания батарей и другие нестандартные ситуации. Дальнейшие работы выполнит управляющая компания», – заверил чиновник.

В настоящее время в Карабаше над ликвидацией последствий аварии работают 15 бригад подрядной организации, сотрудники МЧС из Карабаша, Троицка и Каслей, специалисты «Карабашмеди» и местных управляющих компаний. Всего задействовано 99 человек и 5 единиц техники, в том числе дополнительно привлечены бригады из Каслей, Кыштыма и Чебаркуля.

При возникновении вопросов карабашцам предлагают обращаться в свои управляющие компании – заявки должны приниматься и отрабатываться в приоритетном порядке.

В городе продолжают работать пункты обогрева и ПВР с горячим питанием и медицинским сопровождением.

Напомним, масштабная коммунальная авария произошла в Карабаше 21 января. В результате без отопления остались два микрорайона города (31 многоквартирный дом). После того, как жители попытались использовать для обогрева квартир электронагреватели, из-за превышения нормативных нагрузок на трансформаторные подстанции в некоторых домах отключилось электричество. Также, по словам горожан, начались проблемы с холодной водой.

Челябинск

