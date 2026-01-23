Эпидемиологи: уличные фонари увеличивают сезон аллергии

Американские ученые назвали световое загрязнение серьезным риском для здоровья аллергиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , работа уличных фонарей растягивает сезон пыльцы и существенно увеличивает число дней с опасной концентрацией аллергенов в воздухе. К таком выводу пришла команда американских экологов и эпидемиологов, изучив влияние ночного освещения на процесс цветения растений в мегаполисах. Результаты исследования были опубликованы в журнале PNAS Nexus.

В качестве территории изучения ученые выбрали северо-восток США, где сконцентрировано значительное число крупных городов. Исследователи проанализировали данные замеров пыльцы мониторинговых станций Национального бюро аллергии, спутниковые снимки ночной Земли и климатические сводки за 2012-2023 годы. При этом метод статистического моделирования позволил ученым разделить влияние света и тепла, определив таким образом, какой вклад в календарь цветения вносит именно ночное освещение.

В результате авторы исследования установили, что в ярко освещенных районах сезон пыльцы начинается раньше: в сравнении с «темными» зонами отклонение могло достигать 20 дней. Окончание же сезона цветения может и вовсе оттягиваться до глубокой осени: расположенные под фонарями уличного освещения деревья не торопятся отцветать, ошибочно предполагая, что лето продолжается, отметили ученые.

Как следствие, растягивается и сезон аллергии. Например, в таких городах, как Нью-Йорк и Филадельфия, он может продолжаться более 250 дней в году.

Мало того, искусственный свет еще и усиливает интенсивность пыления: в зонах с сильным световым загрязнением (засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения) 27% всего сезона аллергии приходилось на дни с тяжелым уровнем аллергенов, в то время как в «темных» зонах такие дни составляют всего 17% всего сезона (который еще и существенно короче).

Таким образом, делают вывод авторы исследования, световое загрязнение является не просто экологическим неудобством, а представляет собой серьезный риск для здоровья.

Челябинск

