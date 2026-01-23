Из-за аварии на теплосетях в Карабаше возбудили уголовное дело

Авария, оставившая без отопления несколько тысяч жителей Карабаша, обернулась для чиновников уголовным делом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, по факту непринятия своевременных мер по надлежащему теплоснабжению жилых домов и социальных объектов в Карабаше возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

«По данным следствия, в период с 20 по 23 января 2026 года неустановленные сотрудники администрации Карабашского городского округа Челябинской области, в нарушение требований законодательства, не приняли должных мер к обеспечению подачи отопления в 31 жилой дом, 7 торговых объектов, 2 образовательных учреждения второго микрорайона города Карабаша, тем самым создали реальную угрозу безопасности жизни и здоровья 3,6 тысячи граждан», – уточнили представители ведомства.

В настоящее время следователем СК России проводит выборочные осмотры квартир жильцов ряда домов и социальных объектов с одновременным замером температуры установленных теплоносителей и в помещениях, осуществляется допрос граждан, выполняются иные следственные и процессуальные действия.

Вопрос восстановления теплоснабжения находится на контроле в аппарате следственного управления.

Напомним, коммунальная авария оставила без отопления дома, расположенные в двух микрорайонах Карабаша. Чуть позднее в некоторых домах отключилось электричество, Кроме того, горожане жалуются на отсутствие холодной воды.

Челябинск

