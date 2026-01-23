Пожилую челябинку бросили замерзать в доме без отопления

В Челябинске пенсионерка вынуждена была перебраться на зимовку в приют для животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , одинокой пенсионерке пришлось жить в приюте для животных после того, как ресурсоснабжающая организация оставила ее зимой без воды и отопления. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Пожилая женщина живет в частном доме в Ленинском районе Челябинска. Осенью, с началом отопительного сезона она заметила, что под дом течет горячая вода, и обратилась в аварийную службу.

«Они раскопали теплотрассу напротив моего дома и отрезали трубы, обеспечивающие мой дом теплом, – рассказала пенсионерка на встрече с омбудсменом. – Мне выдали акт, согласно которому я должна за свой счет заменить трубы теплоснабжения, проложенные через улицу Карельскую до моего дома. Аварийная служба отключила подачу воды. На мой звонок ответили, что запасных частей для подключения воды в дом нет».

Челябинка обратилась в мэрию с просьбой помочь в ремонте теплотрассы. Однако ответом чиновники ее не удостоили. Между тем, вода продолжала затекать под дом, двери разбухли, стены начали вздуваться, появилась плесень. Температура на улице опускалась все ниже, а вслед за ней холодало и в доме, лишенном отопления.

Пришлось пенсионерке уходить из дома. Благо, организаторы приюта для животных дали ей возможность временно пожить в пристанище беспризорных четвероногих.

В итоге пенсионерка обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в регионе. «Прошу оказать помощь в организации ремонта, так как у меня, пенсионерки с пенсией 15 тысяч рублей, нет возможности отремонтировать этот участок», – говорится в ее обращении.

Лишь после того, как представители омбудсмена обратились в администрацию города, подачу тепла и воды в дом восстановили. Но аварию на трубопроводе так и не устранили, и подтопление здания продолжалось. Лишь после повторного обращения сотрудников аппарата уполномоченного проблема была решена.

Челябинск, Виктор Елисеев

