24 – 26 января ожидаются следующие события – Челябинск

24.01.2026, суббота

10:30 Челябинск – Гостиная психолога с Мариной Евглевской (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30, 16:00 Челябинск – Обучение «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча в благотворительном клубе «28 петель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30,13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Мастер-класс по правополушарному рисованию «Зима» (для участия необходимо принести с собой гуашь, банку для воды, бумажные салфетки, кисти №2 и №5, бумагу формата А4) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69) (по записи)

15:00 Челябинск – Презентация книги Натальи Аверьяновой «Записки сельчанки» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

16:00 Челябинск – Творческий вечер поэта Никиты Гофмана в рамках проекта «Картографы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

16:00 Челябинск – «Зимние встречи» (Клуб «Новосел», ул. Красного Урала, 22)

16:00 Челябинск – Встреча «Премудрый пескарь» по сказкам М.Е. Салтыкова-Щедрина (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69) (по записи)

16:00 Челябинск – Мастер-класс по скрапбукингу «Книжная закладка в стиле Салтыкова-Щедрина» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

16:00 Челябинск – Концерт «Снежное и нежное» ансамбля «Вдохновение» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

25.01.2026, воскресенье

10:15 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в библиотечном образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Мастер-класс по традиционным техникам рукоделия народов России в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

11:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию «Волшебные снежинки» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

11:30 Челябинск – Мастер-класс «Знакомимся с Рубаи» в клубе «Родник» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Трансформационная настольная игра «Крепость духа» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

12:00 Челябинск – Встреча «Мелодии наших сердец» в клубе «Ретро» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Курс испанского языка для начинающих в библиотечном образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе вязания «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

13:00 Челябинск – Встреча клуба «Эскиз» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал) (по записи)

13:00 Челябинск – Встреча-концерт «Поющие поэты нашего города» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

13:00 Челябинск – Встреча литературной студии «Верность слову» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

14:00 Челябинск – Урок мужества «Ленинград сражался и жил» в клубе «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – Встреча в воскресной студии «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Исполнение советских песен под гитару в клубе «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

15:00 Челябинск – Арт встреча «Высоцкий. Мне каждый вечер зажигает свечи» в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Творческий вечер «Кавер рок» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

26.01.2026, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

11:00 – 17:00 Челябинск – День писателя в библиотеке «Гений сатиры» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

12:00 Челябинск – Волшебная викторина «В мире сказок» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

12:00 Челябинск – Открытая лекция «Продвижение и клиентоориентированность в бьюти-бизнесе» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Урок воспоминаний «Блокадный хлеб» (по записи) (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Поэтическая встреча «Сказка-Зима» в клубе «Дождинка» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Консультация-поиск «Как найти Героя – участника войны» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Учебный курс «Английский для путешествий» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Тренинг «Отношения. Брак. Семья» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Лекция «В поисках счастья, или проигранное пари» из цикла «Книги, которые изменили мир» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

