Поезд из Челябинска в Екатеринбург задержали больше чем на три часа

В Челябинской области остановился еще один поезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, инцидент произошел сегодня, 24 января, утром.

«В 09:05 местного времени на перегоне Бижеляк – Кыштым Южно-Уральской железной дороги по техническим причинам был задержан поезд №7005 сообщением Челябинск – Екатеринбург, – уточнили представители компании. – Для оказания помощи на место направлен вспомогательный локомотив».

По данным на 14 часов (местного времени) задержка поезда составляла 3 часа 15 минут.

Южно-Уральская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленное неудобство, заверив, что железнодорожники принимают меры по минимизации времени отставания от графика.

Напомним, ранее стало известно о вынужденной остановке на перегоне Бижеляк – Кыштыма электропоезда, направлявшегося из Челябинска в Верхний Уфалей.

Челябинск, Виктор Елисеев

