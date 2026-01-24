Трамвайное движение на северо-запад Челябинска обещают запустить раньше срока

В миндортрансе Челябинской области заявили о завершении работ, из-за которых северо-запад Челябинска остался без трамвайного сообщения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, работы по присоединению временных трамвайных путей к действующей сети на проспекте Победы завершены с опережением графика.

Напомним, с вечера 16 января движение трамваев по проспекту Победы на участке между улицами Чичерина и Каслинской было закрыто из-за проведения работ в рамках строительства метротрама. По расчетам строителей, продолжаться они должны были до 23:00 понедельника, 26 января. Однако с задачей справились раньше.

«Контактная сеть подключена. Сегодня на линии работают снегочисты», – рассказали в министерстве.

Запустить трамвайное движение на северо-запад в рабочем режиме планируют завтра, 25 января, в 14:30.

Челябинск, Виктор Елисеев

