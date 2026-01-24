«Трактор» одержал победу после двух поражений подряд

Челябинский «Трактор» на домашней арене обыграл «Адмирал» из Владивостока – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , хозяева активно начали матч, но «моряки» успешно оборонялись, и в первом периоде челябинцам открыть счет не удалось.

Но «черно-белые» сделали это в начале второй двадцатиминутки. На 23-й минуте встречи Андрей Светлаков бросил из левого круга для вбрасывания, но помешали нападающему «Трактора», и шайба ушла мимо ворот. Однако за воротами ее подхватил Виталий Кравцов, выкатившись справа прострелил на дальнюю штангу, и на этот раз Светлаков поразил ворота – 1:0.

Челябинцы продолжили атаковать, и на 28-й минуте во время одной из атак их подловили владивостокцы. Хозяева не ожидали столь быстрой контратаки, и Егор Чезганов, выйдя один на один с голкипером «черно-белых» сравнял счет.

Все решилось в третьем периоде. На 43-й минуте Артемий Низамеев прострелил на пятак, и шайба, попав в защитника «Адмирала», срикошетила в ворота – 2:1, «Трактор» впереди.

Точку в матче поставил Виталий Кравцов, на 60-й минуте встречи поразив пустые ворота «моряков» – 3:1, уверенная победа челябинского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

