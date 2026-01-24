российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 24 января 2026, 16:59 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

«Металлург» исправился после досадного поражения от «Сибири»

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оба клуба вышли на лед, настроенные на борьбу. Причина у каждого была своя: «Металлург» в предыдущей встрече при подавляющем преимуществе на корте умудрился проиграть занимающей восьмое место на Востоке «Сибири», «Амур» проигрывает уже семь матчей подряд.

Поэтому какое-то время игра шла если не на равных, то вполне близко к этому. В первом периоде гости даже чаще атаковали и бросали по воротам.

Но счет на 8-й минуте встречи открыли «сталевары»: Никита Михайлис пустил шайбу вприпрыжку через всю зону, Егор Яковлев отправил ее к дальнему углу, а подоспевшему на пятак Люку Джонсону оставалось лишь подставить клюшку – 1:0.

Впрочем, до сирены на первый перерыв игрокам «Магнитки» не удалось сохранить это шаткое преимущество: за 13 секунд до окончания двадцатиминутки Ярослав Лихачев сравнивает счет – 1:1.

Во втором игровом отрезке магнитогорцы добились контроля над игрой. Но цифры на табло не изменились.

Однако в третьей двадцатиминутке игроки «Амура» дрогнули. На 42-й минуте встречи хозяева убежали в быструю атаку. Александр Петунин сделал вид, что собирается бить, но в последний момент перевел шайбу направо Никите Михайлису, и тот поразил пустой угол ворот хабаровчан – 2:1. Две минуты спустя Роман Ткачев получил пас от Владимира Ткачева и из круга для вбрасывания хладнокровно отправил шайбу в ворота гостей – 3:1. А на 52-й минуте Дерек Барак закрепил преимущество «сталеваров» – 4:1.

Впрочем, «Амур» сдаваться не собирался, и в начале 58-й минуты Евгению Грачеву удалось одну шайбу отквитать – 2:4. Но на большее хабаровчан не хватает.

Итог – 4:2, уверенная победа «Магнитки». А у «Амура» продолжается серия поражений.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия, Спорт,