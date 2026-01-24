«Металлург» исправился после досадного поражения от «Сибири»

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , оба клуба вышли на лед, настроенные на борьбу. Причина у каждого была своя: «Металлург» в предыдущей встрече при подавляющем преимуществе на корте умудрился проиграть занимающей восьмое место на Востоке «Сибири», «Амур» проигрывает уже семь матчей подряд.

Поэтому какое-то время игра шла если не на равных, то вполне близко к этому. В первом периоде гости даже чаще атаковали и бросали по воротам.

Но счет на 8-й минуте встречи открыли «сталевары»: Никита Михайлис пустил шайбу вприпрыжку через всю зону, Егор Яковлев отправил ее к дальнему углу, а подоспевшему на пятак Люку Джонсону оставалось лишь подставить клюшку – 1:0.

Впрочем, до сирены на первый перерыв игрокам «Магнитки» не удалось сохранить это шаткое преимущество: за 13 секунд до окончания двадцатиминутки Ярослав Лихачев сравнивает счет – 1:1.

Во втором игровом отрезке магнитогорцы добились контроля над игрой. Но цифры на табло не изменились.

Однако в третьей двадцатиминутке игроки «Амура» дрогнули. На 42-й минуте встречи хозяева убежали в быструю атаку. Александр Петунин сделал вид, что собирается бить, но в последний момент перевел шайбу направо Никите Михайлису, и тот поразил пустой угол ворот хабаровчан – 2:1. Две минуты спустя Роман Ткачев получил пас от Владимира Ткачева и из круга для вбрасывания хладнокровно отправил шайбу в ворота гостей – 3:1. А на 52-й минуте Дерек Барак закрепил преимущество «сталеваров» – 4:1.

Впрочем, «Амур» сдаваться не собирался, и в начале 58-й минуты Евгению Грачеву удалось одну шайбу отквитать – 2:4. Но на большее хабаровчан не хватает.

Итог – 4:2, уверенная победа «Магнитки». А у «Амура» продолжается серия поражений.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube