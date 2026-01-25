В Челябинской области маршрутка врезалась в фуру. Есть погибшие

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на трассе М-5 в Ашинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 25 января, в 08:55 на 1589 километре автодороги М-5 «Урал».

По предварительным данным, 43-летний мужчина, управлявший автобусом «Фольксваген», следовавшим с пассажирами из Сатки в Уфу, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутно двигавшийся грузовой автомобиль «Скания».

Водитель маршрутки скончался на месте происшествия, все трое его пассажиров были доставлены в больницу.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и экстренных служб.

