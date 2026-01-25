Три десятка многоэтажек в Челябинске остались без воды

Жители Металлургического района Челябинска остались без водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, временное ограничение водоснабжения произведено для устранения повреждения на водоводе.

Без воды в настоящее время остаются дома по адресам:

улица Социалистическая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

улица Дегтярева, 63, 65а, 68, 68а, 69, 70, 72а;

улица Мира, 19, 23, 25, 25а.

Организован подвоз питьевой воды, спецтранспорт должен находиться между домами №2 и №8 по улице Социалистической.

Кроме того, водомат по адресу: ул. Сталеваров, 29, временно переведен в бесплатный режим.

Челябинск, Виктор Елисеев

