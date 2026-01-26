В Челябинской области возбудили уголовное дело после смертельной аварии с маршруткой

Расследование уголовного дела об аварии на М-5 в Ашинском районе взяло на руководство руководство СКР.

Напомним, трагедия произошла вчера, 25 января, утром 1589 километре автодороги М-5 «Урал» в Ашинском районе.

По предварительным данным, 43-летний мужчина, управлявший автобусом «Фольксваген», следовавшим с пассажирами из Сатки в Уфу, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутно двигавшийся грузовой автомобиль «Скания».

Водитель маршрутки скончался на месте происшествия, все трое его пассажиров были доставлены в больницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Глава ведомства Александра Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Челябинск

