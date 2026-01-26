Уральские металлурги побили рекорд производства оцинкованных труб

ММК обновил рекорд производства оцинкованных труб.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по итогам 2025 года на ММК выпущено почти 18 тысяч тонн оцинкованных труб, что стало максимальным результатом годового производства этого вида продукции за время работы агрегата горячего цинкования листопрокатного цеха №8.

Предыдущий рекорд (17,4 тысячи тонн), установленный в 2024 году, превзойден на 3,4%. Автоматизированный агрегат цинкования стальных электросварных водогазопроводных труб был запущен в 2001 году. Он позволяет варьировать технические параметры толщины покрытия в соответствии с заданной программой и с учетом пожеланий потребителей. Горячеоцинкованные трубы с антикоррозийным покрытием в 2-2,5 раза надежнее и долговечнее обычных. Кроме того, благодаря коррозионностойкой поверхности такие трубы имеют более широкий спектр применения, поэтому спрос на них ежегодно растет.

Совершенствуется работа цеха и с помощью цифровизации. Так, в 2025 году в ЛПЦ-8 внедрили систему умного мониторинга выпускаемых оцинкованных труб. Во основу проекта легли технологии искусственного интеллекта и машинного зрения. Он направлен на оптимизацию рабочих процессов и повышение качества обслуживания клиентов. Система распознает трубы различного диаметра, выполняя их подсчет с точностью до 99,6%.

Челябинск, Виктор Елисеев

