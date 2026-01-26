Жителей Копейска переселили из аварийного дома в замерзающий

Копейчан из дома, где рухнул этаж, переселили в дом, где невозможно согреться.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жителей копейского дома, где больше года назад второй этаж упал на первый, расселили в «морозильники».

Так они называют свои квартиры в доме в поселке Горняк из-за вымерзшей системы отопления. Трубы отопления здесь покрываются толстым слоем снега, вода еле теплая, в жилье холодно.

Однако застройщик, по словам южноуральцев, уверяет, что такое положение дел нормально, и менять котел не нужно.

Активисты обратились в прокуратуру с просьбой незамедлительно провести проверку.

Прежний дом, в котором жили копейчане, стал известен после того, как осенью 2024 года в нем обвалился этаж. По словам южноуральцев, жить в нем было проблематично еще в конце 2000-х годов: из стен выпадали кирпичи, деревянные перекрытия разваливались на части, и жители топили ими старые печи. Поначалу власти тоже настаивали, что жить в доме можно. Даже перенесли сроки расселения с 2023 на 2027 год. Но потом со второго этажа дома на первый рухнула целая комната.

Челябинск

