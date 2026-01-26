Больше десяти домов в Челябинске остались без водоснабжения

В Металлургическом районе Челябинска масштабное отключение водоснабжения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, водоснабжение временно приостановлено для проведения работ на водоводе.
Без воды остаются жители домов по адресам:
улица Сталеваров, 29, 31, 33 ,33а, 35 ,37, 56а;
улица Ярослава Гашека, 18, 20, 22, 24.
На время действия ограничения организован подвоз питьевой воды. Спецтранспорт будет располагаться между домами №8 и №20 по улице Ярослава Гашека и у дома №37 по улице Сталеваров.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»