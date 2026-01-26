Южному Уралу предстоит еще одна морозная ночь

В Челябинской области продлили действие штормового предупреждения из-за морозов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, завтра, 27 января, в большинстве районов Южного Урала сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

Ночью в регионе будет облачно с прояснениями. В северной половине региона местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный, 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 10 метров в секунду.

Столбик термометра ночью будет находиться в пределах 25-30 градусов ниже ноля, при прояснении – до 35 градусов мороза, в горах до -22 градусов по Цельсию. Днем мороз, наконец, отступит: синоптики обещают 15-20 градусов ниже ноля, в горах до -12.

В Челябинске завтра существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью опустится до 28-30 градусов мороза. Днем синоптики обещают -16, -18 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

