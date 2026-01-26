Жители Карабаша седьмой день остаются без отопления

В шести многоквартирных домах Карабаша сохраняются проблемы с подключением отопления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Карабаше продолжают устранять последствия аварии на тепловых сетях, произошедшей 20-21 января. Об этом сообщил глава города Павел Титов.

По словам чиновника, на 10:00 понедельника, 26 января, общее количество обращений с жалобами на отсутствие тепла в квартирах составило 170.

Сложная ситуация сложилась в домах №23 и №2 по улице Комсомольской, а также №15/1 и №17/5 по улице Металлургов, отмечают в мэрии. Также продолжает расти число обращений от жителей дома №11/4 по улице Металлургов. В соседнем здании (Металлургов, ⅓) также продолжаются работы.

Для решения проблемы привлечены дополнительные силы из Миасса, Златоуста, Пласта, Чебаркуля и Коркино. «Обогрев помещений осуществляется сварочными аппаратами переменного тока», – уточнил градоначальник.

Напомним, авария на тепловых сетях произошла в Карабаше 20 января. На следующий день при запуске системы прорвало трубопровод. В результате без отопления остались два микрорайона города (31 многоквартирный дом, 7 торговых объектов, школа и детский сад). После того, как жители попытались использовать для обогрева квартир электронагреватели, из-за превышения нормативных нагрузок на трансформаторные подстанции в некоторых домах отключилось электричество. Также, по словам горожан, начались проблемы с холодной водой.

Следственный комитет возбудил в отношении неустановленных сотрудников администрации Карабаша уголовное дело по признакам халатности. По версии следствия, чиновники не приняли своевременных мер по надлежащему теплоснабжению жилых домов и социальных объектов.

Челябинск, Виктор Елисеев

