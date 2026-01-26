В Челябинской области подорожали компьютеры и ноутбуки

В декабре на Южном Урале дорожали непродовольственные товары.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделение Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, в декабре 2025 года годовая инфляция на Южном Урале составила 5% после 6,1% в ноябре.

Таким образом, инфляция снижается в регионе второй месяц подряд.

За месяц цены выросли всего на 0,03%. При этом стоимость продовольствия почти не изменилась, непродовольственные товары немного подорожали, а услуги подешевели.

На отдельные позиции цены снижаются даже дольше двух месяцев. Например, три месяца подряд дешевел сахар: на складах остался высокий запас, а в 2025 году в стране был собран хороший урожай сахарной свеклы. В связи с увеличением поставок из других регионов и расширением производства в Челябинской области подешевели куриные яйца. В то же время в декабре из-за повышенного спроса перед Новым годом подорожали обеды в столовых и кафе. Заведения общественного питания перенесли в цены увеличившиеся затраты на ингредиенты для блюд и аренду помещений.

Подорожали компьютеры, ноутбуки, смарт-часы и наушники. Продавцы увеличили цены из-за издержек на комплектующие, аренду помещений и доставку. В то же время продолжилось снижение цен на топливо из-за завершившихся ремонтов на некоторых нефтеперерабатывающих заводах и сезонного снижения спроса.

Подешевел отдых за рубежом. Из-за укрепления рубля снизились цены на отдых в Египте, Турции и ОАЭ. При этом выросла стоимость ЖКХ, так как были проиндексированы тарифы на некоторые жилищные услуги (отметим, что выросли тарифы на ЖКХ и в январе).

В целом по стране годовая инфляция также замедлилась, достигнув в декабре 5,6% после 6,6% в ноябре.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube