В Челябинской области подорожали компьютеры и ноутбуки

В декабре на Южном Урале дорожали непродовольственные товары.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделение Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, в декабре 2025 года годовая инфляция на Южном Урале составила 5% после 6,1% в ноябре.
Таким образом, инфляция снижается в регионе второй месяц подряд.
За месяц цены выросли всего на 0,03%. При этом стоимость продовольствия почти не изменилась, непродовольственные товары немного подорожали, а услуги подешевели.
На отдельные позиции цены снижаются даже дольше двух месяцев. Например, три месяца подряд дешевел сахар: на складах остался высокий запас, а в 2025 году в стране был собран хороший урожай сахарной свеклы. В связи с увеличением поставок из других регионов и расширением производства в Челябинской области подешевели куриные яйца. В то же время в декабре из-за повышенного спроса перед Новым годом подорожали обеды в столовых и кафе. Заведения общественного питания перенесли в цены увеличившиеся затраты на ингредиенты для блюд и аренду помещений.
Подорожали компьютеры, ноутбуки, смарт-часы и наушники. Продавцы увеличили цены из-за издержек на комплектующие, аренду помещений и доставку. В то же время продолжилось снижение цен на топливо из-за завершившихся ремонтов на некоторых нефтеперерабатывающих заводах и сезонного снижения спроса.
Подешевел отдых за рубежом. Из-за укрепления рубля снизились цены на отдых в Египте, Турции и ОАЭ. При этом выросла стоимость ЖКХ, так как были проиндексированы тарифы на некоторые жилищные услуги (отметим, что выросли тарифы на ЖКХ и в январе).
В целом по стране годовая инфляция также замедлилась, достигнув в декабре 5,6% после 6,6% в ноябре.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»